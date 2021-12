https://it.sputniknews.com/20211230/venezia-brugnaro-assicura-il-carnevale-si-fara-14406083.html

Venezia, Brugnaro assicura: "Il Carnevale si farà"

Venezia, Brugnaro assicura: "Il Carnevale si farà"

Il sindaco di Venezia ha lodato la resilienza della città lagunare, ed in particolare del settore turistico, capace di andare avanti nonostante le difficoltà... 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T13:24+0100

2021-12-30T13:24+0100

2021-12-30T13:28+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/873/34/8733476_0:219:2858:1827_1920x0_80_0_0_e9f3f92205c589f0009044652c5f89db.jpg

Lo svolgimento del Carnevale di Venezia a febbraio non è assolutamente in discussione.A confermarlo, in un'intervista all'Adnkronos, è Luigi Brugnaro, sindaco della Serenissima e fondatore di Coraggio Italia:Brugnaro ha anche rimarcato che "Venezia come tutte le città d'arte ha pagato di più" a causa dell'emergenza pandemica, ma, nonostante ciò, continua a resistere e ad andare avanti."Come si dice da noi, teniamo botta. Soprattutto sul fronte turistico. Abbiamo avuto un calo, in particolare di turisti importanti e internazionali. Oggi in città abbiamo 30.000 visitatori, perché li contiamo quotidianamente. Teniamo botta'', ha concluso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia