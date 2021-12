https://it.sputniknews.com/20211230/variante-omicron-la-vecchia-saranno-contagiati-milioni-di-italiani-14404872.html

Variante Omicron, La Vecchia: "Saranno contagiati milioni di italiani"

Il professore dell'Università di Milano ha consigliato di comportarsi come se ci trovassimo in zona rossa. 30.12.2021, Sputnik Italia

Per affrontare la nuova ondata di contagi, dovuta alla diffusione della variante Omicron, sarà fondamentale "comportarsi come se fossimo in zona rossa", cercando di "starsene a casa ed evitare i contatti"Ad affermarlo, in un'intervista a La Repubblica, è Carlo La Vecchia, epidemiologo dell'Università di Milano.Fondamentale, ad ogni modo, vaccinarsi con la "terza dose", che può portare ad un aumento degli anticorpi pari a "50 volte".Secondo l'epidemiologo dell'ateneo meneghino, "con la diffusione della positività che abbiamo in questo momento, in giro ci sono da 2,5 a 3 milioni di positivi di cui ne conosciamo solo 675mila, quelli che hanno fatto il tampone. Quindi non cambia molto mettere regole diverse riguardo alla quarantena".E a proposito del numero di italiani che saranno contagiati nel prossimo futuro, La Vecchia è piuttosto sicuro.Il decreto anti-CovidPer quanto riguarda le scelte avallate per il prossimo decreto anti-Covid, piena fiducia da parte di La Vecchia nei confronti del Cts, nel quale "ci sono persone competenti".Ad ogni modo, ha chiarito ancora La Vecchia, ci sarà bisogno di aspettare "una quindicina di giorni per avere un'idea più precisa" relativamente alla variante Omicron."Francamente la scorsa primavera tutti speravamo che i vaccini chiudessero questa storia. In effetti hanno funzionato benissimo sulla Delta, adesso siamo in attesa", ha concluso l'esperto.

