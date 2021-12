https://it.sputniknews.com/20211230/variante-omicron-cnr-a-marzo-50000-ricoverati-al-giorno-senza-terze-dosi--14403859.html

Variante Omicron, Cnr: "A marzo 50.000 ricoverati al giorno senza terze dosi"

Variante Omicron, Cnr: "A marzo 50.000 ricoverati al giorno senza terze dosi"

La quarta ondata attualmente in corso in Italia è stata finora contrastata dalla progressiva somministrazione delle terze dosi, spiegano gli esperti. 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T10:46+0100

2021-12-30T10:46+0100

2021-12-30T11:04+0100

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/10282953_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_b6aa2b75e5a7db1def78ed23f8992723.jpg

Qualora non si dovesse continuare a somministrare terze dosi, magari imprimendo anche un'accelerazione in questo senso, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo si potrebbe raggiungere un picco di 50.000 ospedalizzati ogni 24 ore.A lanciare l'allarme è il fisico Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche.Spinella, coadiuvato dal gruppo di ricerca del suo dipartimento, ha realizzato una proiezione sulla base delle evoluzioni del calcolo differenziale, pubblicato su Scientific Reports, aggiornato tenendo conto dei dati sulla riduzione dell'efficacia vaccinale.Le osservazioni del team hanno messo in evidenza che "la perdita di efficacia dell'immunizzazione nei vaccinati ha cominciato a manifestare i suoi effetti nella crescita del numero dei contagi già a fine ottobre", portando all'"innesco dell'ondata che stiamo sperimentando in questo periodo".Quest'ultima, secondo gli esperti, viene contrastata "dal progressivo aumento del numero di somministrazioni delle terze dosi"."Proprio, grazie alle dosi di richiamo stiamo riuscendo a contenere la diffusione del contagio: abbiamo stimato che senza le dosi di richiamo il numero di ospedalizzati crescere molto più rapidamente raggiungendo un picco circa due volte più alto rispetto a quello che prevediamo di raggiungere mantenendo l'attuale ritmo di vaccinazione con terza dose", ha concluso il professore.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia