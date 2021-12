https://it.sputniknews.com/20211230/usa-sospettato-di-5-omicidi-avrebbe-descritto-delitti-simili-nei-suoi-romanzi-anni-prima-14407661.html

USA, sospettato di 5 omicidi: avrebbe descritto delitti simili nei suoi romanzi anni prima

Un uomo sospettato per una sparatoria nello stato americano del Colorado, che ha provocato cinque vittime, aveva scritto degli omicidi di due persone in una... 30.12.2021, Sputnik Italia

Lo scorso 27 dicembre, come riferito dai media locali, un uomo ha ucciso quattro persone a colpi di pistola e ne ha ferite altre tre, tra cui anche un agente di polizia, nella capitale dello stato del Colorado, Denver, e nel relativo distretto. In una successiva sparatoria con la polizia, il sospetto è poi stato ucciso.Secondo quanto riferito dal quotidiano, le vittime Alicia Cardenas e Michael Swinyard erano stati anche i personaggi dei libri scritti dal sospetto stesso, Lyndon McLeod. La polizia ritiene che Swinyard fosse stato assassinato nel suo appartamento. Nel primo romanzo, scrive The Denver Post, McLeod descrive l'omicidio di un personaggio che si chiama "Michael Swinyard" nel suo appartamento. Nel secondo libro, invece, il sospetto descrive un attacco contro un salone di tatuaggi. Secondo le forze dell'ordine, lunedì, McLeod si è diretto verso la zona dove è ubicato il salone, ha iniziato a sparare, ha dato fuoco ad un furgone, ma non ha ucciso nessuno.Almeno due vittime hanno lavorato con il sospetto, osserva il giornale. Secondo un conoscente di McLeod, egli era comproprietario del salone di tatuaggi, che ha chiuso perché l'uomo era in conflitto con i colleghi e "si comportava come un bullo".Nei suoi libri, McLeod ha dichiarato che tutti gli eventi descritti in essi non sono basati sulla realtà.

