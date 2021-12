https://it.sputniknews.com/20211230/trasporti-150-ferrovieri-positivi-o-in-quarantena-trenord-taglia-oltre-100-corse-14400463.html

Trasporti, 150 ferrovieri positivi o in quarantena: Trenord taglia oltre 100 corse

La riduzione dell'organico corrisponde a circa il 12% del totale. 30.12.2021, Sputnik Italia

Anche il trasporto ferroviario, così come quello aereo, sta subendo gli effetti della pandemia e dell'aumento esponenziale dei casi di positività al Covid-19, vedendosi costretto a tagliare un gran numero di corse.E' notizia di queste ore che Trenord ha annunciato una significativa riduzione dei collegamenti, già di per sé ridotti nel periodo di festività natalizie, e per le scarse presenze preventivate a causa dei timori legati al coronavirus.Come spiegato dall'azienda stessa in una nota, l'aumento delle quarantene e delle malattie ha reso "necessaria la riprogrammazione parziale del servizio ferroviario in Lombardia".Motivo principale della riorganizzazione, il "centinaio di assenze per positività a Covid-19 o quarantene fra capitreno e macchinisti", che portano a sfiorare "il 12% delle circa 1.300 persone, tra capitreno e macchinisti, che in questi giorni servirebbero per effettuare le 1.800 corse programmate per le settimane di festività".Per seguire l'evoluzione della situazione, Trenord ha dunque consigliato ai passeggeri di consultare l'App ufficiale e il sito trenord.it, sul quale vengono fornite anticipazioni e aggiornamenti sulle modifiche al servizio.

Notiziario

