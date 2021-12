Telegram: aggiunta la protezione dagli spoiler nella nuova versione

"Per discutere sulle novità al cinema, senza timore di svelare anzitempo lo svolgersi della trama, potrete selezionare una qualsiasi parte del testo durante la scrittura e scegliere la nuova formattazione Nascosto. Il testo nascosto non sarà visibile né nei messaggi, né nelle liste chat, né nelle notifiche. Per visualizzare il testo nascosto basterà toccarlo", scrive Telegram in un post sul proprio blog.