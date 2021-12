https://it.sputniknews.com/20211230/super-green-pass-per-i-lavoratori-giorgetti-ne-parliamo-al-prossimo-cdm-14401263.html

Super Green Pass per i lavoratori? Giorgetti: "Ne parliamo al prossimo Cdm"

Super Green Pass per i lavoratori? Giorgetti: "Ne parliamo al prossimo Cdm"

Slitta dunque al mese di gennaio la discussione della norma, che equivarrebbe di fatto ad un obbligo vaccinale per i lavoratori. 30.12.2021, Sputnik Italia

L'eventuale estensione del Super Green Pass a tutte le categorie di lavoratori non è stata all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di ieri sera.Giorgetti ha anche rivelato che il Carroccio, così come il Movimento Cinque Stelle, hanno "espresso dei dubbi sul Green Pass rinforzato per i lavoratori".La misura, che di fatto corrisponderebbe all'introduzione di un obbligo vaccinale per i lavoratori, è spalleggiata nella maggioranza dal ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e da quelli del Lavoro e della Famiglia, Andrea Orlando ed Elena Bonetti.Intanto, sempre nella serata di ieri, il Governo ha messo a punto l'ultimo decreto anti-Covid del 2021, che prevede una sostanziale estensione del Super Green Pass e un allentamento della quarantena per i vaccinati con richiamo e per coloro che hanno ricevuto l'ultima dose negli ultimi quattro mesi.

