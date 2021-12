https://it.sputniknews.com/20211230/super-green-pass-lavoro-costa-ieri-primo-passo-14405587.html

Super green pass lavoro, Costa: "Ieri primo passo"

Il segretario alla Salute non esclude ulteriori passi verso l'estensione dell'obbligo vaccinale o la certificazione verde rafforzata ad altre categorie di... 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T14:08+0100

2021-12-30T14:08+0100

2021-12-30T14:08+0100

coronavirus in italia

Ieri è stato fatto "un primo passo" sul super green pass per il lavoro. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di Non Stop News su Rtl102.5.L'estensione dell'obbligo di certificazione verde rafforzata per tutti i lavoratori "ha messo in evidenza posizioni diverse all'interno della maggioranza. - ammette il sottosegretario - Io confido però che nei prossimi giorni il tema verrà certamente riaffrontato e sono convinto che anche su questo si arriverà a una progressione".Obbligo vaccinaleRiguardo al vaccino obbligatorio, Costa ricorda che in Italia è già previsto per alcune categorie, con un provvedimento adottato in anticipo rispetto agli altri paesi europei.Impennata di contagiLa variante Omicron sta "aumentando in maniera importante il numero dei contagi", anche se i ricoveri non aumentano in maniera proporzionale."Ci auguriamo che le misure adottate ieri possano consentire di affrontare e gestire questo momento delicato e decisivo", ha spiegato ancora Costa, non escludendo ulteriori restrizioni dovute al peggioramento dei contagi."È ragionevole pensare che ci siano altri cambi di colore perché comunque, anche se non è proporzionalmente uguale all'aumento dei contagi, vi è un aumento costante per quanto riguarda i ricoverati sia in reparti ordinari sia in terapia intensiva, vi è un aumento dei contagiati, quindi è ragionevole pensare che ci possano essere nuovi cambi di colore", ha concluso.

coronavirus in italia