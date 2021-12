https://it.sputniknews.com/20211230/san-pietroburgo-putin-e-lukashenko-giocano-a-hockey-dopo-i-colloqui---video-14409340.html

Il presidente russo Vladimir Putin ha giocato a hockey con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko dopo tre ore di colloqui a San Pietroburgo. 30.12.2021, Sputnik Italia

Putin e Lukashenko, che giocavano con il numero 11 e il numero 1, sono scesi sul ghiaccio rappresentando le squadre, rispettivamente, della Russia e della Bielorussia. Secondo i media, nei primi minuti della partita, la squadra "bianca" ha segnato quattro gol, mentre gli avversari "rossi" hanno segnato un gol.Oltre ai leader di Russia e Bielorussia, hanno preso parte al gioco alcuni ex campioni. La partita si è conclusa con il punteggio di 18-7 in favore dei bianchi.In precedenza, nel febbraio 2020, Putin e Lukashenko hanno anche giocato nella stessa squadra in un'altra partita amichevole di hockey.

