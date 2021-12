https://it.sputniknews.com/20211230/roma-juve-12000-biglietti-in-piu-venduti-rispetto-alla-nuova-capienza-consentita-14408658.html

Roma-Juve, 12.000 biglietti in più venduti rispetto alla nuova capienza consentita

I tagliandi erano stati già staccati prima che fosse reso noto il contenuto del nuovo decreto anti-Covid del Governo. 30.12.2021, Sputnik Italia

La variante Omicron si abbatte anche sullo calcio, portando conseguenze su club e tifosi, a causa della riduzione della capienza degli impianti sportivi all'aperto.Il nuovo decreto del Governo, infatti, prevede di limitare fino al 50% i posti disponibili per i tifosi, rispetto al 75% pre-decreto.Un cambiamento che rischia di creare più di qualche problema alla Roma, che per il primo match casalingo dell'anno contro la Juventus aveva già venduto 42.000 tagliandi.Al momento, il club non ha ancora comunicato decisioni ufficiali sul da farsi e si sta valutando cosa fare per chi non potrà usufruire del biglietto comprato, mentre è stata già bloccata la vendita di ulteriori tagliandi.

