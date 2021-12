https://it.sputniknews.com/20211230/putin-la-russia-avviera-le-forniture-di-gas-tramite-il-nord-stream-2-non-appena-leuropa-lo-vorra-14400175.html

Putin: la Russia avvierà le forniture di gas tramite il Nord Stream 2 non appena l'Europa lo vorrà

La Russia sarà pronta ad avviare immediatamente le forniture di gas all'Europa se i Paesi europei decideranno di lanciare il Nord Stream 2, ha affermato il... 30.12.2021, Sputnik Italia

"Ora, ovviamente, tutto dipende dai nostri partner, i consumatori in Europa, nella Repubblica federale [di Germania]. Non appena decideranno di iniziare a lavorare, grandi volumi, volumi aggiuntivi di gas russo inizieranno immediatamente a fluire verso l'Europa. Permettetemi di ricordarvi che si tratta di 55 miliardi di metri cubi all'anno", ha detto Putin.Il lancio del gasdotto Nord Stream 2 porterà a prezzi del gas più bassi non solo per l'Europa, ma anche per l'Ucraina, ha aggiunto Putin.Nel frattempo, Gazprom ha finito di riempire di gas il secondo tratto del Nord Stream 2 mercoledì, ha detto il CEO di Gazprom Alexei Miller al presidente russo Vladimir Putin.Ieri alle 12:58 ora di Mosca [10:58 ora italiana], Gazprom ha completato il riempimento del secondo tratto del gasdotto Nord Stream 2 con il gas. Il primo e il secondo tratto del gasdotto Nord Stream 2 sono sotto pressione operativa e sono completamente pronti per il funzionamento, secondo il CEO di Gazprom.

