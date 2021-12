https://it.sputniknews.com/20211230/oms-taglio-della-quarantena-compromesso-fra-il-controllo-dei-contagi-e-leconomia-14403999.html

Oms, taglio della quarantena: compromesso fra il controllo dei contagi e l'economia

Oms, taglio della quarantena: compromesso fra il controllo dei contagi e l'economia

Diversi Paesi, tra cui l'Italia, hanno ridotto o eliminato il periodo di quarantena delle persone vaccinate, per evitare di paralizzare l'economia. 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T12:09+0100

2021-12-30T12:09+0100

2021-12-30T13:09+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/10118010_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_f8051a337e060ebcfd729270ccd9bf30.jpg

Per l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la riduzione del periodo di quarantena, adottata anche in Italia, è un compromesso tra il controllo dei contagi e la necessità di evitare la paralisi dell'economia.Se il periodo di quarantena viene ridotto, da una parte "ci saranno meno casi che svilupperanno la malattia e saranno potenzialmente contagiosi" e dall'altra "ci sarà un numero relativamente piccolo di persone che non trasmetteranno la malattia uscendo dalla quarantena", ha aggiunto.Le linee guida dell'Oms stabiliscono un periodo di quarantena di dieci giorni per una persona positiva dopo la comparsa dei sintomi, più tre giorni senza sintomi. Ryan ha specificato che il periodo medio d'incubazione è di 5-6 giorni, dopo di che si riduce il rischio di sviluppare sintomi. Inoltre, alcuni dati suggeriscono un periodo d'incubazione inferiore a dieci giorni per Omicron.Gli Stati Uniti sono stati il primo Paese a ridurre il periodo di quarantena. Anche l'Italia, con il decreto anti-Covid licenziato ieri sera dal CdM, ha modificato le regole di quarantena, che non sarà più necessaria per i vaccinati con tre dosi o con due da meno di quattro mesi. Nella stessa direzione si muove la Spagna.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo