Omicron, Galli: "Situazione allarmante, buca l'immunità di guariti e vaccinati"

Omicron, Galli: "Situazione allarmante, buca l'immunità di guariti e vaccinati"

In certi casi è bucata l'immunità anche dei vaccinati con terza dose, ma il vaccino resta un argine per le infezioni gravi. "È il momento della cautela"... 30.12.2021, Sputnik Italia

La variante Omicron ha "letteralmente sparigliato", per la sua capacità di bucare l'immunità da vaccino e guarigione, anche "rispetto a molte considerazioni su cui venivano basate le indicazioni per il futuro". Lo ha detto ad AdnKronos Salute Massimo Galli, già direttore di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano.Inoltre, "qualcosa che evidenzia che la durata della copertura della vaccinazione è limitata più di quanto ritenessimo. Tutto questo credo ci imponga massima prudenza. E' il momento della cautela non delle fughe in avanti", ribadisce."È una situazione molto allarmante", ma il vaccino resta "oggettivamente" un "argine", almeno "per quanto riguarda le infezioni gravi". Per questo, "serve continuare a vaccinare chi ancora non lo è".Infine, Galli mostra la sua preoccupazione per la percentuale delle vaccinazioni pediatriche, ancora "troppo bassa"."L'esitazione è ancora radicata per quanto riguarda i bambini, i dati del bollettino dell'Iss parlano del 3% di vaccinati tra i 5 e gli 11 anni con la prima dose. Bisogna fare di più", conclude.

