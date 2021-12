https://it.sputniknews.com/20211230/nuovo-decreto-anti-covid-ecco-tutti-i-cambiamenti-a-super-green-pass-e-quarantena-14400304.html

Azzeramento della quarantena per i vaccinati da meno di quattro mesi o con terza dose, estensione del Super Green Pass e calmieramento dei prezzi delle... 30.12.2021, Sputnik Italia

Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 29 gennaio al Palazzo Chigi, ha deciso di dare il là all'ultimo decreto anti-Covid del secondo anno di pandemia, con delle novità che riguardano l'uso del Super Green Pass e il periodo e le modalità di autoisolamento, in attesa di nuove misure che potrebbero essere inserite a gennaio.E partiamo proprio dal certificato verde rinforzato che, dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza (il 31 marzo, ad oggi) vedrà ampliato il proprio uso in maniera significativa.Il Super Green Pass, a partire dal quella data, sarà obbligatorio per l'ingresso ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.Inoltre, il Green Pass sarà obbligatorio per l'utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.Slitta, almeno per ora, la discussione della proposta di estendere il certificato verde rafforzato a tutte le categorie di lavoratori, misura da sempre sostenuta dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e, più di recente, dal titolare del Lavoro Andrea Orlando e da quella della Famiglia, Elena Bonetti.La quarantenaCambiano anche le regole per la quarantena, per la quale vengono introdotte tre diverse categorie, allo scopo di evitare la paralisi dell'Italia a causa della massa di persone in autoisolamento, che rischia di generare un mini-lockdown.Via dunque la quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che siano entrati in contatto con una persona positiva al Covid, qualora asintomatici.In questa tipologia di casi, sarà prevista una forma di autosorveglianza, con l'esecuzione al quinto giorno di un tampone.Accolta dunque dal Governo la richiesta delle Regioni, che nei giorni scorsi avevano spinto per l'eliminazione dell'autoisolamento agli immunizzati.

