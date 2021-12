https://it.sputniknews.com/20211230/niente-di-cui-vergognarsi-zuckerberg-chiede-allo-staff-di-non-scusarsi-per-i-facebook-papers-14402230.html

Niente di cui vergognarsi: Zuckerberg chiede allo staff di non scusarsi per i ‘Facebook Papers’

Niente di cui vergognarsi: Zuckerberg chiede allo staff di non scusarsi per i ‘Facebook Papers’

Dalla pubblicazione dei cosiddetti "Facebook Papers" in poi, la Facebook Inc., oggi ufficialmente Meta, ha dovuto lottare per respingere critiche e persino... 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T11:03+0100

2021-12-30T11:03+0100

2021-12-30T12:07+0100

mondo

facebook

social network

mark zuckerberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13203521_0:0:2666:1500_1920x0_80_0_0_9630d9f09632ae3f2eb4ff10fea49325.jpg

Dopo le rivelazioni dell'ex dipendente Frances Haugen, secondo le quali l’azienda non avrebbe fatto abbastanza contro la disinformazione e l’incitamento all’odio, preferendo puntare più sui facili guadagni che la prevenzione, l'azienda, ora ufficialmente Meta Platform Inc., ha dovuto affrontare serie traversie con azioni legali persino di fronte al Congresso degli Stati Uniti.L’azienda era finita sotto inchiesta formale agli inizi di ottobre, quando l'ex dipendente, la product manager Frances Haugen, aveva dichiarato al Congresso che la dirigenza fosse consapevole di aver inflitto danni alla salute mentale degli adolescenti, ma non aver fatto molto per impedire i contenuti che promuovono odio e divisione, mettendo i profitti al di sopra della sicurezza degli utenti.Tra le accuse spiccava quella di aver fondamentalmente applicato troppa poca censura ed aver favorito la diffusione delle proteste che portarono ai fatti del 6 gennaio al Campidoglio USA.Da allora, si sono tenute quattro udienze del Congresso degli Stati Uniti sulle questioni sollevate dall'ex dipendente e una coalizione bipartisan di procuratori generali di stato ha avviato un'indagine sugli effetti di Instagram sui bambini. Inoltre, più di una mezza dozzina di dirigenti e dipendenti Meta senior hanno lasciato o annunciato le loro partenze.Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg aveva, tuttavia, respinto le accuse, affermando che la società si preoccupa profondamente di questioni come la sicurezza, il benessere e la salute mentale, facendo intendere di sentire la propria coscienza a posto.In un documento interno, datato 23 ottobre, il vicepresidente degli affari globali di Facebook, Nick Clegg, consigliava già allora i dipendenti di "ascoltare e imparare dalle critiche quando sono giuste, ma respingerle con forza quando non lo sono", esortando i lavoratori a tenere la "testa alta".Secondo il rapporto del giornale americano, che cita addetti ai lavori, senza tuttavia farne i nomi, il team dell'azienda nel Distretto di Columbia avrebbe contattato i repubblicani, affermando che la Haugen sarebbe una vera e propria attivista democratica, motivo per cui la sua credibilità andrebbe rivista.Meta si difende citando anche i miliardi di dollari di investimenti fatti per la sicurezza online di Facebook e Instagram, nonché tutte le collaborazioni con gruppi ed esperti di terze parti, tuttavia le accuse della Haugen sono state ben accolte da coloro che chiedono un controllo maggiore sulla libertà di espressione online, porgendo il servizio per un possibile via libera a maggior censure da parte dei legislatori.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, facebook, social network, mark zuckerberg