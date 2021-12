https://it.sputniknews.com/20211230/lopalco-non-spaventiamoci-il-picco-a-inizio-gennaio-poi-la-curva-scendera-14400752.html

Lopalco: “Non spaventiamoci, il picco a inizio gennaio, poi la curva scenderà”

L’epidemiologo promuove la revisione delle quarantene decisa dal governo dopo le indicazioni del Cts. Tamponi solo per i sintomatici. E bacchetta i No vax: con... 30.12.2021, Sputnik Italia

Per l’epidemiologo Pierluigi Lopalco il governo ha imboccato la strada giusta rivedendo il sistema delle quarantene, perché “stiamo correndo un pericolo grave” e “siamo in pieno caos” a causa della variante Omicron.Parlando al Corriere della Sera, il docente all’università del Salento aggiunge che i dati dei contagi, quasi a 100mila infezioni ieri, “non devono spaventarci” perché il numero importante è quello dei ricoveri.Un incremento dei positivi che per Lopalco poteva essere evitato: “Se fossimo stati tutti vaccinati il virus si sarebbe adeguato a diventare endemico. Avrebbe continuato a circolare ma senza creare danni”.La decisione del governo non bastaPer Lopalco oltre alla revisione annunciata nella tarda serata di ieri, bisogna modificare altre regole legate a tamponi e tracciamento e “bisogna fare in fretta”.Quindi l’indicazione dovrebbe essere che chi ha avuti contatti stretti con un positivo “è immunizzato e non ha sintomi, venga avvertito della circostanza ma sia libero di uscire di casa” con mascherina Ffp2, niente feste e contatti minimi.E per questo stesso motivo l’epidemiologo ritiene “inutile” nella maggior parte dei casi la corsa al tampone.Per questo “diamo la precedenza ai pazienti che invece sono a rischio di infezione. Hanno diritto di poterlo sapere precocemente per essere curati”.

