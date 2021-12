https://it.sputniknews.com/20211230/lo-chiamavano-psyco-scoiattolo-mannaro-terrorizza-intera-citta-in-48-ore-di-follia-natalizia-14408228.html

Lo chiamavano Psyco: scoiattolo ‘mannaro’ terrorizza intera città in 48 ore di follia natalizia

Lo chiamavano Psyco: scoiattolo ‘mannaro’ terrorizza intera città in 48 ore di follia natalizia

Sui social sono piovute una quantità di segnalazioni, provenienti da una cittadina del Galles, dove, proprio durante l’appena trascorso fine settimana... 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T20:15+0100

2021-12-30T20:15+0100

2021-12-30T20:15+0100

mondo

natura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/308/45/3084551_0:193:1600:1093_1920x0_80_0_0_3ab9ce87a0124a26768372f3b3d81da4.jpg

Certo, non tutti amano l’atmosfera natalizia, ma ad uno scoiattolo di Buckley, cittadina del Galles nord-orientale di circa 19mila abitanti, ai confini con l’Inghilterra, pare innervosisca proprio.Non si spiegano in altro modo, gli utenti dei social, come mai Psyco, così lo hanno chiamato, abbia scelto proprio il fine settimana natalizio per scatenare tutta la sua furia misantropica.Fortunatamente, lo Psyco in questione, che comunque non sarebbe dispiaciuto allo stesso Hitchcock, è solamente uno scoiattolo e non pesa più mezzo chilo, per cui, per quanto "fuori di testa", come descritto sui social, non ha potuto uccidere nessuno. Tuttavia, se non ci fosse stato internet e la possibilità di postare le foto dei segni lasciati da questa sorta di scoiattolo mannaro, forse nessuno avrebbe mai potuto credere a quanti danni possano fare questi simpatici animaletti pelosi, quando gli prende male."Attenzione, scoiattolo feroce all’attacco. Mi ha morso e se l’è presa anche con un mio amico. Ha attaccato persino i miei gatti bengala, che non temono nulla. Non uscite di casa, è in agguato", ha scritto un utente, mentre un altro, che ha postato una foto delle ferite, ha raccontato che stava portando fuori le buste dell’immondizia per la differenziata quando Psyco gli è saltato addosso da dietro i cassonetti e gli ha morso una mano.Altri hanno soprannominato la piccola creatura vendicativa Stripe come il personaggio malvagio dei Gremlins.Molte delle vittime hanno scelto di farsi l’antitetanica, dato che l’animale è selvatico e non si sa che accidenti gli sia preso.La furia di Psyco, o Stripe, a seconda della generazione di riferimento che sceglie il soprannome, è finita solamente lunedì, quando la 65enne residente di Buckley, Corinne Reynolds, è riuscita a intrappolarlo con una gabbia piena di noccioline piazzata in giardino.Successivamente, lo scoiattolo è stato consegnato alle autorità competenti, che hanno provveduto ad abbatterlo, perché giudicato troppo pericoloso e soprattutto perché il roditore è risultato essere della specie Sciurus carolinensis, meglio nota come ‘scoiattolo grigio nordamericano’, una delle cento specie invasive più dannose al mondo, secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, natura