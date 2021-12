https://it.sputniknews.com/20211230/letta-si-allobbligo-vaccinale-e-sul-quirinale-senza-unita-il-governo-cade-14401090.html

Letta: “Sì all’obbligo vaccinale. E sul Quirinale, senza unità il governo cade”

Letta: “Sì all’obbligo vaccinale. E sul Quirinale, senza unità il governo cade”

Il segretario del Pd rilancia anche sullo smart working per far continuare a crescere il Paese. Sulla corsa al Colle: "Draghi va protetto. Berlusconi per me... 30.12.2021

Il segretario del Pd Enrico Letta, intervistato da Repubblica, è netto sulle due questioni principali che tengono attualmente banco: pandemia e Quirinale.La terza dose arma vincenteLetta commenta le decisioni prese sulle quarantene e sulle nuove regole legate al Super green pass e promuove il governo che “sta facendo bene, approvo totalmente le misure discusse in cabina di regia e penso che ora bisogna prepararsi al passo successivo, cioè l’obbligo vaccinale e il ritorno allo smart working”.In particolare per Letta, il ritorno allo smart working è un metodo che durante la pandemia ha insegnato come “si può mantenere viva l’economia”.Questo però non significa anche Dad: “La scuola no, serve la presenza. Sono contrario all’allungamento delle vacanze di Natale e al ritorno alla didattica a distanza”.Draghi “da proteggere”Il segretario Dem parlando di Quirinale premette di non aver visto nelle parole del premier Mario Draghi, nella conferenza di fine anno, “una autocandidatura. Su un’eventuale ipotesi Draghi al Colle, come sugli altri nomi che garantiscono ampio consenso, decideremo tutti insieme e al momento debito, la mia personale opinione non conta”.Per Letta “la via maestra è la continuità di governo e la stabilità. Il 2022 non può essere un anno elettorale”.E su Berlusconi al Colle: “Non è candidato ufficialmente, quindi per me non è in campo. Certo il profilo che ho delineato per la figura del capo dello Stato non va nella sua direzione”.

