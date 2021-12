https://it.sputniknews.com/20211230/lallarme-della-cgia-500mila-posti-di-lavoro-a-rischio-per-il-caro-energia-14410927.html

L’allarme della Cgia: 500mila posti di lavoro a rischio per il caro-energia

Molte aziende del vetro, della carta, della ceramica, del cemento e della plastica rischiano di dover fermare la produzione, lasciando a casa i propri... 30.12.2021, Sputnik Italia

Su 1,8 milioni di lavoratori impiegati nei settori di produzione ad alto consumo di energia, circa 500mila potrebbero perdere il loro posto di lavoro a causa dell’aumento del costo dell’energia.La stima allarmante è stata diffusa dalla Cgia di Mestre che in uno studio ha analizzato quali sono i comparti energivori messi a dura prova dal caro-energia.Nei prossimi mesi, con variazioni annue delle tariffe che in alcuni comparti rischiano di raggiungere il +250%, molte aziende del vetro, della carta e della ceramica, ma anche del cemento, della plastica e della produzione dei laterizi potrebbero essere costrette a fermare la produzione, perché non in grado di far fronte all’aumento esponenziale di questi costi fissi. Toccati anche i settori della meccanica pesante, dell’alimentazione e della chimica.A rischio il Made in ItalySecondo la Cgia “a soffrire più di tutti saranno poi i marchi Made in Italy: l’esplosione dei prezzi colpirà indistintamente tutte le attività ma quelle a marchio italiano rischieranno maggiormente”.Tra i distretti in pericolo e più da tutelare individuati dalla Cgia, quello Cartario di Lucca-Capannori, le Materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova; i Metalli di Brescia-Lumezzane; il settore Metalmeccanico del basso mantovano e di Lecco; le piastrelle di Sassuolo; la Termomeccanica di Padova e il Vetro di Murano.Perché aumentano i prezziSecondo l’Ufficio Studi, il costo dell’energia ha due fattori principali: “In primo luogo c’è il tema dell’acquisto delle quote di emissione di CO2 (il cui prezzo è quadruplicato negli ultimi mesi e, per almeno il 40%, si sta scaricando sul costo dell’energia)”.

