La Russia chiederà agli USA solide garanzie di sicurezza durante i colloqui a Ginevra del 10 gennaio

La Russia chiederà agli USA solide garanzie di sicurezza durante i colloqui a Ginevra del 10 gennaio

30.12.2021

La portavoce del ministero Maria Zakharova ha detto ai giornalisti, giovedì, che i colloqui sono previsti per il 10 gennaio e che non ci sono alternative a questa data.Secondo la funzionaria, la delegazione russa e quella statunitense saranno guidate rispettivamente dal viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov e dal primo vicesegretario di Stato Wendy Sherman.La Zacharova ha poi sottolineato che nel corso dei negoziati la parte russa cercherà "di ottenere solide garanzie di sicurezza per la Russia, vale a dire il non avanzamento della NATO a est e il non dispiegamento di sistemi d'arma che minacciano la Russia vicino ai suoi confini".La portavoce ha anche affermato che Mosca conferma l'imminente incontro del Consiglio Russia-NATO il 12 gennaio e le consultazioni del 13 gennaio tra la Russia e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).Tali dichiarazioni arrivano dopo che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva affermato che Mosca è determinata a difendere con fermezza i propri interessi nazionali nei prossimi colloqui di Ginevra, e aveva assicurato che la Russia non farà alcuna concessione unilaterale senza tenere conto dell'equilibrio degli interessi.La scorsa settimana, il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha avvertito che i tentativi di Washington di utilizzare il dialogo con la Russia sulle garanzie di sicurezza come copertura per dei movimenti militari in Ucraina porteranno a un inevitabile deterioramento della situazione e che la responsabilità di ciò ricadrà interamente su USA e NATO.

