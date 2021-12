https://it.sputniknews.com/20211230/la-mossa-anti-berlusconi-di-conte-per-il-colle-una-donna-al-quirinale--14410598.html

La mossa anti-Berlusconi di Conte per il Colle: una donna al Quirinale

Da Letizia Moratti a Elisabetta Casellati, da Silvana Sciarra a Paola Severino. I nomi su cui si concentra l’attenzione del M5S nella manovra per bloccare la... 30.12.2021, Sputnik Italia

La corsa al Quirinale viene esaminata in ottica “prima donna presidente” da Francesco Storace sul Tempo in un articolo in cui si sottolinea l’attivismo del leader del M5S Giuseppe Conte per portare avanti una candidatura al femminile che possa piacere anche al centrodestra e che possa sparigliare le carte sul nome di Silvio Berlusconi, da sempre inviso al Movimento.Proseguendo il ragionamento si legge: “Conte spariglia e per non dire solo no a Berlusconi è pronto a votare un’espressione femminile del centrodestra?”Ma sono altri i nominativi che Conte potrebbe portare avanti per rompere gli assetti: dalla giudice costituzionale vicina proprio al M5s Silvana Sciarra alla ex ministra Paola Severino. O ancora Letizia Moratti o Elisabetta Casellati.Queste ultime due “non fanno che ribadire ai loro amici più stretti che ‘prima di tutto e di tutti c’è Silvio’”, scrive Starace.L’opzione donna che piace alla CeiÈ di ieri la dichiarazione del vicepresidente della Cei, Monsignor Antonino Raspanti, sul Colle.La petizione sul web“Una donna per il Quirinale”. È questo il titolo di una petizione proposta da una studente riminese, di 17 anni, del liceo Classico Giulio Cesare a proposito del Colle.Lo studente parla dei 67 governi senza nessun capo donna o dei 108 comuni capoluogo in cui le donne sindaco sono soltanto sei.“L'Italia, nella classifica del Gender Gap, si colloca al 63esimo posto, appena due posizioni sopra il Bangladesh, superata invece da paesi come il Burundi, lo Zimbabwe o la Bielorussia” e per questo “l'elezione di una donna a Presidente della Repubblica sarebbe sicuramente un segnale importante per tutti i cittadini e tutte le cittadine”.

quirinale

Rachele Samo

Rachele Samo

