https://it.sputniknews.com/20211230/la-manovra-ottiene-via-libera-della-camera-fdi-protesta-e-avvenuto-uno-scandalo-14407311.html

La manovra ottiene via libera della Camera. FdI protesta: "E' avvenuto uno scandalo"

La manovra ottiene via libera della Camera. FdI protesta: "E' avvenuto uno scandalo"

La legge di Bilancio prevede importanti novità tra cui il taglio dell'Irpef, i fondi per la transizione ecologica e l'assegno unico per i figli. Lollobrigida... 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T13:24+0100

2021-12-30T13:24+0100

2021-12-30T13:27+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/19/93/199383_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_bfda03b8d4fc90a0ea73e6b088584baf.jpg

La Camera ha dato stamattina il via libera alla legge di Bilancio con 355 voti a favore e 45 contrari. Il provvedimento è stato blindato dal governo che ha posto la questione di fiducia, approvata ieri dai deputati con 414 sì, 47 no e un astenuto. Fratelli d'Italia protesta con un flash mob davanti alla Camera e annuncia una lettera di denuncia al presidente della Repubblica. Durissimo il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida che parla di una "maggioranza sgangherata, insieme solo per amore delle poltrone", definendo la manovra "sbagliata, senza visione e prospettiva". "Sulla Finanziaria è avvenuto qualcosa di scandaloso - ha spiegato - per questo Fratelli d'Italia invierà al Presidente della Repubblica una lettera di denuncia di quanto sta accadendo raccontando punto per punto la trattazione di questo documento. Nella lettera al Capo dello Stato FdI denuncerà "il monocameralismo di fatto che si sta instaurando in Italia. Vorremo che Mattarella intervenisse su questo tema, desse la possibilità ai cittadini di avere riposte. Esistono delle garanzie costituzionali che devono essere valide", conclude.Le principali novità in manovra Tra i punti principali su cui si è concentrato il lavoro del governo e delle Commissioni parlamentari nelle scorse settimane, il taglio dell’Irpef, la conferma e il rifinanziamento del Superbonus 110% e del Reddito di cittadinanza, l’assegno unico per i figli e altri bonus inseriti in Manovra.I bonus per la casaGran parte della Manovra è stata dedicata ai bonus legati all’abitazione, ecco i principali:Gli altri punti della leggeNella Manovra è stato cancellato il tetto di 240 mila euro in vigore dal 2011 per i dirigenti della PA. La misura vale anche per le aziende partecipate non quotate.Presso il Mise nasce il Fondo per il sostegno alla transizione industriale: 150 milioni di euro dal 2022, per favorire l'adeguamento del sistema produttivo alle politiche europee.Nel 2022 viene prorogato con 2 milioni di euro il credito d'imposta al 15% per l'innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica o all'innovazione digitale 4.0.Rinnovata “Garanzia green" con nuovi stanziamenti per il 2022 pari a 565 milioni destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal, per un impegno massimo della Sace pari a tre miliardi.Viene istituito il "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con due miliardi dal 2023 al 2034 per il rinnovo del parco autobus locale, l'acquisto di treni ad idrogeno, la realizzazione di ciclovie, lo sviluppo del trasporto merci su ferro, l'adozione di carburanti alternativi per navi ed aerei e il rinnovo dei mezzi per l'autotrasporto.Nasce il Fondo italiano per il clima, con una dotazione di 840 milioni di euro all'anno dal 2022 al 2026 e di 40 milioni dal 2027. L'obiettivo è il raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali ai quali l'Italia ha aderito.Agevolazioni per i giovaniIl governo ha deciso di rendere strutturale il bonus cultura per i diciottenni grazie alla App18.Le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli si estendono a docenti e ricercatori tornati in Italia anche prima del 2020.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia