https://it.sputniknews.com/20211230/la-cina-avverte-azioni-usa-nei-confronti-di-taiwan-espongono-a-un-prezzo-insostenibile-14406988.html

La Cina avverte: "Azioni USA nei confronti di Taiwan espongono a un prezzo insostenibile"

La Cina avverte: "Azioni USA nei confronti di Taiwan espongono a un prezzo insostenibile"

Il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero dover affrontare conseguenze "insostenibili" per le... 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T17:36+0100

2021-12-30T17:36+0100

2021-12-30T17:36+0100

mondo

cina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/900/57/9005708_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_a12869ad76a9a1742391b553f87b38ec.jpg

Parlando ai media statali, Wang ha avvertito che "incoraggiando le forze dell'"indipendenza di Taiwan"" Washington "non solo mette Taiwan in una situazione estremamente pericolosa, ma espone anche gli Stati Uniti a un prezzo insostenibile".L'alto diplomatico cinese ha aggiunto che Taipei "non ha altra strada che la riunificazione con la terraferma".Le osservazioni sono arrivate dopo che il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, la scorsa settimana, ha accusato "alcune forze americane" di manipolare ostinatamente la questione di Taiwan, nel tentativo di "controllare la Cina", cosa che secondo lui ha ulteriormente "aggravato" le tensioni nello stretto di Taiwan.Zhao ha invitato Washington ad aderire al principio di una sola Cina e ad "essere cauto nelle sue parole e azioni sulle questioni relative a Taiwan".Tali dichiarazioni sono arrivate dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha promesso che l'America "intraprenderà ogni azione" per impedire alla Cina di invadere con la forza Taiwan.Alla fine di ottobre, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha risposto al precedente voto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di "difendere Taiwan", esortando il capo di stato americano a non sottovalutare l'impegno della Cina nei confronti delle sue rivendicazioni sull'isola.

https://it.sputniknews.com/20211229/cina-minaccia-misure-drastiche-in-caso-taiwan-dovesse-muoversi-verso-lindipendenza-14391728.html

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, cina, usa