In Israele primo caso di "flurona", mix di influenza e Covid

L'infezione combinata dei due virus determina sintomatologie alle vie aeree. Si dovrà determinare se la patologia è più grave. 30.12.2021, Sputnik Italia

In Israele è stato registrato il primo caso di flurona, l'infezione combinata di influenza e Covid-19. Lo riferisce Ynet.La paziente zero è una partoriente risultata positiva contemporaneamente ai due virus in seguito a delle analisi effettuate all'ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro di Israele. La donna non ha fatto i vaccini per prevenire le due infezioni, ma secondo quanto riferiscono i medici le sue condizioni di salute sono buone e verrà dimessa oggi stesso dall'ospedale. Le autorità sanitarie ritengono che altri pazienti abbiano contratto contemporaneamente i due virus ma mancano le diagnosi. Il ministero della Salute sta esaminando il caso della donna, che riporta sintomi lievi. Si dovrà determinare se le due infezioni contratte contemporaneamente determinino patologie più gravi.

