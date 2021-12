https://it.sputniknews.com/20211230/il-treno-hyperloop-viaggera-in-veneto-coprira-la-distanza-roma-venezia-in-mezzora-14401719.html

Il treno Hyperloop viaggerà in Veneto: coprirà la distanza Roma-Venezia in mezz'ora

Il treno Hyperloop viaggerà in Veneto: coprirà la distanza Roma-Venezia in mezz'ora

Firmato il protocollo d'intesa tra Regione, Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile e Cav per la sperimentazione del treno ultraveloce in grado... 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T09:50+0100

2021-12-30T09:50+0100

2021-12-30T10:26+0100

veneto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/294/77/2947789_143:0:1139:560_1920x0_80_0_0_c10076f04d7809c933ef9dc777e865ab.png

Il Veneto sarà la prima regione in Europa ad usare Hyperloop, il treno ultraveloce e a basso impatto ambientale, in grado di coprire la distanza Roma-Venezia in appena mezz'ora, viaggiando alla velocità di 1.000 chilometri orari, all'interno di un doppio sopraelevato.Il primo passo per trasformare il Veneto nel laboratorio della ferrovia superveloce sarà l'approvazione del piano di fattibilità. Ieri, la giunta ha firmato il protocollo d'intesa per la sperimentazione della tecnologia Hyper Transfer tra Regione, ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Concessioni Autostradali Venete (Cav), società partecipata al 50% proprio dalla Regione e al rimanente 50% da Anas.Il protocollo prevede l'avvio di una collaborazione con Cav per l'individuazione dell'operatore economico dotato dei requisiti necessari per la conduzione delle analisi e delle relative fasi di studio, per la valutazione della fattibilità dell'intervento, lo sviluppo del progetto e l'eventuale realizzazione di un prototipo.Parlare di tempi per la realizzazione del progetto è ancora prematuro, ma c'è già la prima direttrice lungo la quale dovrebbe correre il treno: la tratta Verona-Padova-Venezia. Poi si ragionerà su un corridoio mediterraneo, fa sapere l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti. Inizialmente il trasporto riguarderà le merci, per poi passare alla mobilità delle persone.

veneto

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

veneto