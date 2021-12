https://it.sputniknews.com/20211230/il-santander-nel-regno-unito-manda-per-sbaglio-130-milioni-di-sterline-ai-clienti-per-natale-14408379.html

Il Santander nel Regno Unito manda per sbaglio 130 milioni di sterline ai clienti per Natale

Tra persone e aziende ci sono 75 mila soggetti che hanno ricevuto ulteriori soldi arrivati da 2.000 conti del gruppo finanziario. 30.12.2021, Sputnik Italia

La banca spagnola per errore ha trasferito un notevole bonus di Natale a decine di migliaia di persone e imprese il giorno di Natale, riferisce il giornale The Times.130 milioni di sterline è questo l'importo che il Banco Santander ha versato per sbaglio a circa 75.000 clienti il giorno di Natale, ora la società esplora quali possibilità ci sono per recuperare la perdita, riporta il giornale. L'errore si è verificato quando i pagamenti da 2.000 account aziendali sono stati effettuati due volte."Siamo spiacenti che, a causa di un problema tecnico, alcuni pagamenti dei nostri clienti aziendali sono stati erroneamente duplicati sui conti dei destinatari", afferma la banca.Il problema principale per la banca è ripristinare il denaro inviato ai clienti di altre banche. Queste ultime, stando a quanto riportato dai media, temono che i destinatari abbiano già speso i soldi versati.

