https://it.sputniknews.com/20211230/grecia-multato-poliziotto-addetto-al-controllo-mascherine-non-aveva-la-mascherina-14411345.html

Grecia, multato poliziotto addetto al controllo mascherine: non aveva la mascherina

Grecia, multato poliziotto addetto al controllo mascherine: non aveva la mascherina

Dopo l'intervento del ministro un poliziotto in Grecia è stato multato per 300 euro perché emetteva multe alle persone per violazione dell'obbligo della... 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T23:08+0100

2021-12-30T23:08+0100

2021-12-30T23:08+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/14411321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2eaaf9bad90b37d9d0f273bc96e36f49.jpg

Per l'agente delle forze dell'ordine è stata emessa una multa di 300 euro, prevista dalle normative vigenti nel Paese, inoltre, è stato disposto un controllo disciplinare.La nota osserva che il poliziotto sarà trasferito ad un altro servizio.Le autorità greche hanno introdotto l'obbligo di indossare le mascherine sia all'aperto che al chiuso. La norma era entrata in vigore lo scorso 24 dicembre. La multa per la violazione è di 300 euro. Al contempo, le autorità avevano annunciato i controlli rafforzati della disposizione durante le festività.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus nel mondo