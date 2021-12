https://it.sputniknews.com/20211230/gli-scienziati-hanno-scoperto-come-il-coronavirus-puo-danneggiare-i-reni-14403242.html

Gli scienziati hanno scoperto come il coronavirus può danneggiare i reni

Il COVID-19 può colpire anche i reni, fatto già noto alla scienza, tuttavia un recente studio è riuscito a specificare come esattamente il virus possa colpire... 30.12.2021, Sputnik Italia

In uno studio pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, un team di scienziati tedeschi e olandesi ha analizzato il tessuto renale di pazienti con COVID-19 che sono stati ricoverati in unità di terapia intensiva, per poi passare ad esperimenti diretti su tessuti renali prodotti in laboratorio.Gli obiettivi posti dagli studiosi erano tre:Per rispondere al primo quesito, i ricercatori hanno semplicemente osservato le cartelle cliniche di pazienti ricoverati in terapia intensiva per COVID-19, confrontandole con quelle di altrettanti ricoverati a pari condizioni per infezioni polmonari, ma non collegate al COVID-19.La risultanza è stata che effettivamente c’è una maggiore correlazione tra decorsi da COVID e insufficienze renali e fibrosi renali, che per le altre infezioni polmonari.Il secondo passo è stato infettare organoidi renali, derivati da cellule staminali indotte dall'uomo, con il SARS-CoV-2.Questo, in parole povere, significa che il virus è in grado di attaccare direttamente i reni, quindi, con ogni evidenza, i danni agli organi non deriverebbero da un generale deterioramento del quadro clinico dei pazienti, ma dall’effetto diretto del virus che può aggredire anche questo tipo di tessuti.Riguardo al terzo punto, quali siano concretamente i danni, gli effetti sul cosiddetto Long Covid, cioè tutti quegli strascichi di lungo periodo che spesso deve affrontare chi ha subito una malattia Covid molto acuta, e quali possano essere i rimedi, gli scienziati scrivono:

