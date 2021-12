https://it.sputniknews.com/20211230/gkn-la-roadmap-della-nuova-proprieta-fim-cisl-positivo-ma-attendiamo-concretezza-14402518.html

Gkn, la roadmap della nuova proprietà. Fim Cisl: “Positivo, ma attendiamo concretezza”

Gkn, la roadmap della nuova proprietà. Fim Cisl: “Positivo, ma attendiamo concretezza”

Per la primavera sono attese le offerte vincolanti e in estate l’acquisto definitivo. Nel frattempo, partirà la riconversione del sito con la formazione del... 30.12.2021, Sputnik Italia

La società QF, Quattro F come “Fiducia nel Futuro della Fabbrica di Firenze”, di Francesco Borgomeo ha illustrato nel primo tavolo al ministero dello Sviluppo economico il cronoprogramma che porterà entro agosto del 2022 al completamento del trasferimento del ramo d’azienda della Gkn di Campi Bisenzio.Dopo l’annuncio dei licenziamenti da parte del fondo Melrose, lo scorso 9 luglio, la soluzione per i 380 dipendenti è arrivata il 23 dicembre, a pochi giorni da Natale, con la decisione della società QF di acquistare il 100% di Gkn Driveline Firenze.Ieri, Borgomeo ha parlato dei passi che porteranno alla conclusione dell’accordo in estate, ma che partiranno già a gennaio, con la firma di accordi di riservatezza, due diligence, visita al sito e la raccolta delle manifestazioni d'interesse.E sull’ammortizzatore “troveremo un accordo, il percorso lo stiamo impostando bene e le istituzioni sono ben disposte. Io sono sereno e ho le idee molto chiare”.I sindacati attendono concretezzaPer i lavoratori di Gkn, QF ha proposto due mesi di Cassa integrazione ordinaria, successivamente Cig per transizione e poi, al termine del closing, quella per riconversione.Per Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl, e Stefano Boschini, coordinatore nazionale Fim-Cisl, “il percorso sarà positivo solo quando si concretizzeranno i piani industriali occupando la totalità dei lavoratori”.Uliano e Boschini sottolineano la necessità di trasformare le “linee guide presentate” in “accordi da rispettare” con “tempi certi di coinvolgimento e di verifica”.Tre player interessati allo stabilimentoSecondo le prime notizie, sono tre i soggetti interessati all’acquisto della Gkn, ma se ne conoscono solo i settori di competenza e non i nomi.Poi si sarebbe fatta avanti una società, anch’essa italiana e quotata in borsa, impegnata in componenti per il fotovoltaico, che cerca di un sito per la produzione di inverter.Infine, una holding finanziaria che ha già investito nella componentistica meccanica.

auto, firenze, ministero dello sviluppo economico, cisl, licenziamenti