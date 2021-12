https://it.sputniknews.com/20211230/energia-smi-rincari-mettono-a-rischio-filiera-tessile-e-abbigliamento-14411179.html

Energia, Smi: rincari mettono a rischio filiera tessile e abbigliamento

Energia, Smi: rincari mettono a rischio filiera tessile e abbigliamento

Il caro energia può portare allo stop della produzione negli impianti. "Oggi produrre costa più che restare chiusi", avverte il presidente di SMI. 30.12.2021, Sputnik Italia

La filiera del tessile e dell'abbigliamento rischia di entrare in crisi a causa dei prezzi record dell'energia. A lanciare l'allarme è Sergio Tamborini, il presidente di SMI (Sistema Moda Italia), la principale componente di Confindustria Moda. Il numero uno di SMI, che da pochi mesi ha raccolto il testimone lasciato da Marino Vago, chiede immediati interventi del governo per salvaguardare 50.000 imprese e 400.000 addetti e fermare "fermare una speculazione che è l'origine primaria di aumenti di questi livelli". La filiera del tessile e dell'abbigliamento è la seconda manifattura del Paese. Il caro energia può portare allo stop degli impianti. "Stop che possono diventare definitivi - prosegue - perché molte aziende non hanno la forza contrattuale di scaricare gli aumenti dell’energia sui listini. E anche se ci riuscissero, almeno in parte, gli aumenti arriverebbero, anello dopo anello, ai prodotti finiti, frenando la ripresa che ha caratterizzato il tessile-moda-accessorio almeno fino a settembre". La stessa preoccupazione per i rincari energetici è condivida dalle imprese che operano in altri settori. "Ho partecipato all’incontro organizzato a Torbole Casaglia qualche giorno fa – spiega Tamborini – dove imprese di settori notoriamente energivori come vetro, carta, ceramica, siderurgia e automotive hanno lanciato l’allarme. Mi unisco a loro perché la parte a monte della nostra filiera è altrettanto energivora e allo stesso tempo è essenziale per l’intero sistema".

