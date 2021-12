https://it.sputniknews.com/20211230/e-morto-paolo-giordano-il-mondo-della-musica-piange-il-chitarrista-che-collaboro-con-lucio-dalla--14403059.html

Morto Paolo Giordano, il mondo della musica piange il chitarrista che collaborò con Lucio Dalla

Definito "uno dei migliori chitarristi europei" da Lucio Dalla, Giordano si è spento a causa delle conseguenze del Covid-19. 30.12.2021, Sputnik Italia

All'età di 59 anni si è spento Paolo Giordano, chitarrista, insegnante pescarese, ricoverato da giorni in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Covid-19.A quanto si apprende, il fisico dell'artista era già compromesso da uno stato di salute piuttosto precario.Nato a Pescara, Giordano era considerato un vero mago della chitarra, capace di mettere a punto diverse tecniche percussive peculiari nel corso della sua carriera.Si ricordano, inoltre, i suoi progetti con Biagio Antonacci per il disco Mucchio, oltre alle tante collaborazioni in manifestazioni di prestigio.

