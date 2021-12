https://it.sputniknews.com/20211230/diplomatico-norvegese-critica-capo-della-nato-stoltenberg-dovrebbe-allentare-tensioni-con-russia-14405923.html

Diplomatico norvegese critica capo della NATO Stoltenberg: "Dovrebbe allentare tensioni con Russia"

Diplomatico norvegese critica capo della NATO Stoltenberg: “Dovrebbe allentare tensioni con Russia”

30.12.2021

Mentre le relazioni tra la NATO e la Russia hanno probabilmente raggiunto un nuovo minimo, tra reciproche accuse e la continua espansione verso Est che Mosca cerca di fermare, l'ex ambasciatore della NATO e alto diplomatico norvegese Kai Eide, ha rimproverato il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg.Secondo Eide, la situazione tra Nato e Russia è pericolosa e andrebbe gestita con maggior cautela. Il diplomatico in pensione ha sottolineato che mentre il linguaggio è stato inutilmente duro da entrambe le parti, Mosca ha la "tradizionale paura" di essere circondata dalla NATO. Pertanto, la retorica deve essere attenuata, ha sostenuto.Eide ritiene che la situazione sia diventata la più pericolosa dalla caduta del muro di Berlino nel 1989. Ritiene che la NATO debba tenere conto del fatto che anche la Russia ha interessi legittimi, allo stesso modo della NATO e dell'Ucraina.Eide ha affrontato l'affermazione di Stoltenberg, secondo la quale il tempo delle grandi potenze che hanno le proprie sfere di interesse sarebbe finito."Quando Stoltenberg dice che non ci sono più sfere di interesse, sbaglia. Certo che ci sono. E tutte le maggiori potenze operano in ogni momento, attraverso una politica delle sfere di interesse. Gli Stati Uniti lo fanno, la Cina lo fa, la Russia lo fa. Accettalo e non fingere di essere in un mondo in cui non è così", ha detto Eide all'emittente televisiva.Pur definendo inaccettabile l'"annessione" della Crimea da parte della Russia nel 2014, così definita quella che invece Mosca considera al contrario una legittima riunificazione a seguito di un regolare referendum, Eide ha anche sottolineato che l'adesione dell'Ucraina alla NATO, che la Russia ha definito una linea rossa, porterebbe effettivamente a una forte escalation di tensioni in tutta Europa, toccando anche la Norvegia. Pertanto, ha esortato il connazionale Stoltenberg a cambiare il suo stile.Eide è stato un diplomatico di carriera e ha servito come ambasciatore della Norvegia presso la NATO per quattro anni, a partire dal 2002. A quel tempo, ha partecipato a diverse riunioni del Consiglio NATO-Russia. Caro amico del padre di Jens Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg, che, tra le altre cose, era ministro degli esteri norvegese, Eide spostò l'allineamento dal conservatore al laburista, diventando compagno di partito degli Stoltenberg.

