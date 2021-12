Covid, monitoraggio Gimbe: boom di casi, +80,7% nella settimana di Natale

https://it.sputniknews.com/20211230/covid-monitoraggio-gimbe-boom-di-casi-807-nella-settimana-di-natale-14404123.html

I contagi da Covid-19 sono letteralmente esplosi nella settimana di Natale, con un'impennata di oltre 80% di nuovi casi di positività. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe nella settimana fra il 22 e il 28 dicembre.La crescita di contagi, pari a 80,7%, avvenuta nella settimana fra il 22 e il 28 dicembre ha elevato sia il numero degli attuali positivi (214.712 in più, pari a +55,9%), sia quello delle persone in isolamento domiciliare (212.871 in più, pari a +56,8%). Registrato anche un incremento dei decessi +16,1%.Contestualmente, la pressione sugli ospedali aumenta, con il 20,4% in più di ricoverati con sintomi e il 13% di posti letto occupati in terapia intensiva. L'aumento dei contagi riguarda tutte le regioni, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, mentre in 45 province l'incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti.A rischio collasso il sistema di testingGimbe lancia inoltre l'allarme sul sistema di testing in tilt a causa della corsa al tampone. Il numero totale dei tamponi totali è passato da 3.750.804 della settimana dall' 8 al 14 dicembre a 5.175.977 del 22-28 dicembre (+38%), per l'incremento sia dei tamponi rapidi (+38,7%) e molecolari (+36,3%).VacciniIl rallentamento della campagna di vaccinazione nei giorni festivi ha ridotto il numero di somministrazioni tra il 20 e il 26 dicembre. In particolare, il numero delle vaccinazioni dei maggiori di 12 anni subisce un crollo pari a -47,5%, rispetto alla settimana precedente.

