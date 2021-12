https://it.sputniknews.com/20211230/covid-laifa-da-lok-alla-pillola-merck-e-al-remdesivir-14407157.html

Covid, l'Aifa dà l'ok alla pillola Merck e al Remdesivir

Covid, l'Aifa dà l'ok alla pillola Merck e al Remdesivir

I due farmaci saranno distribuiti alle Regioni a partire dal mese di gennaio. 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T14:35+0100

2021-12-30T14:35+0100

2021-12-30T14:35+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/9372751_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_82cc0a0fecf29f863211db92c0c942f2.jpg

Semaforo verde dell'Aifa alla pillola anti-Covid Molnupiravir di Merck, conosciuta come Msd fuori da USA e Canada, e all'antivirale Remdesivir nella terapia contro il coronavirus.Lo ha reso noto lo stesso ente regolatorio nazionale, con una nota diffusa in queste ore:Nel comunicato viene precisato che la distribuzione del farmaco Merck alle Regioni avrà inizio a partire "dal 4 gennaio".Che che cosa sono il Molnupiravir e il Remdesivir?Gli studi sul Molnupiravir vanno avanti dal 2013. Il farmaco, pensato inizialmente come potente anti-influenzale, è stato poi riadattato al Covid e, già nelle ricerche effettuate sui furetti, ha mostrato di essere capace di bloccarne la trasmissione in 24 ore.La sua azione, infatti, si concentra sulla polimerasi virale, cioè l’enzima che consente al virus di replicarsi e diffondersi nell’organismo. La pillola, in sostanza, non suscita una reazione immunitaria, ma agisce stroncando il virus sul nascere, impedendogli di replicarsi.Questo, ovviamente, rappresenta un limite, perché non sempre è possibile arrivare alla diagnosi in tempi così brevi.Il Remdesivir è un farmaco antivirale ad ampio spettro, che è stato utilizzato per il trattamento di Ebola, SARS e MERS con pochi gravi effetti collaterali.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia