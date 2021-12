https://it.sputniknews.com/20211230/covid-italia-ricciardi-avremo-200mila-casi-al-giorno-a-gennaio-14400606.html

Covid Italia, Ricciardi: "Avremo 200mila casi al giorno a gennaio"

Covid Italia, Ricciardi: "Avremo 200mila casi al giorno a gennaio"

I quasi 100.000 contagi raggiunti nella giornata di ieri potrebbero non essere il picco di questa quarta ondata di coronavirus in Italia. 30.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-30T07:41+0100

2021-12-30T07:41+0100

2021-12-30T07:41+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/9771166_0:361:2049:1513_1920x0_80_0_0_55a727c314889a413f251814794aad95.jpg

I quasi 100.000 contagi raggiunti nella giornata di ieri potrebbero non essere il picco di questa quarta ondata di coronavirus in Italia.Ne è convinto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto su questo tema a In Onda:L'esperot ha spiegato che se "la variante Delta aveva cambiato le carte in tavola, Omicron ha sconvolto tutto".Rassicura a metà, poi, "la severità clinica è inferiore" legata al nuovo ceppo del coronavirus, dal momento che, come sostiene Ricciardi, "gli ospedali saranno inondati da migliaia di persone".Sulle modifiche alla quarantenaParere positivo da parte di Ricciardi alle recenti modifiche che il Governo si appresta ad attuare riguardo le misure di autoisolamento degli asintomatici entrati a contatto con un positivo.In conclusione, il consulente del ministro della Salute si è espresso in favore del tenere "aperte sempre" le scuole, e ha auspicato un ricorso più ampio al lavoro da remoto, che viene considerato "in questo momento lo strumento ordinario di lavoro".

https://it.sputniknews.com/20211230/nuovo-decreto-anti-covid-ecco-tutti-i-cambiamenti-a-super-green-pass-e-quarantena-14400304.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia