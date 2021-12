https://it.sputniknews.com/20211230/covid-agenas-in-aumento-i-ricoveri-terapie-intensive-al-13-14409849.html

Covid, Agenas: in aumento i ricoveri, terapie intensive al 13%

Covid, Agenas: in aumento i ricoveri, terapie intensive al 13%

Sfiorati ieri i 100 mila contagi giornalieri. Il tasso di occupazione delle terapie intensive si consolida al di sopra della soglia critica. 30.12.2021

Per l'effetto dell'impennata di contagi aumentano a livello nazionale i ricoveri in terapia intensiva. Il tasso di occupazione di posti letto di pazienti Covid passa dal 10% del 17 dicembre al 13% del 28/29 dicembre, registrando un +3%. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornato al 29 dicembre.L'occupazione si consolida al di sopra della soglia critica anche in area medica, dove i ricoveri di pazienti sintomatici raggiungono il 17%, sforando di due punti il limite massimo. Il tasso di occupazione dei posti letto Covid in area medica continua a salire costantemente in Calabria, raggiungendo il 30% al ritmo giornaliero di un aumento del 2%. E' il valore più alto in Italia, seguito da Liguria al 29%. Per quanto riguarda le terapie intensive il tasso di occupazione aumenta in 7 Regioni, toccando il 15% in Calabria, 16% Lazio e Piemonte, 18% in Veneto.

