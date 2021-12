https://it.sputniknews.com/20211230/covid-19-il-messico-autorizza-il-vaccino-cubano-abdala-14402878.html

Covid-19, il Messico autorizza il vaccino cubano Abdala

Covid-19, il Messico autorizza il vaccino cubano Abdala

L'autorità nazionale per la protezione del rischio sanitario ha autorizzato in uso d'emergenza il vaccino anti-Covid sviluppato a Cuba. Il via libera sarà... 30.12.2021, Sputnik Italia

Il Messico ha autorizzato in uso d'emergenza il Abdala, il vaccino anti-Covid basato sulle proteine ricombinanti sviluppato a Cuba. Il via libera è arrivato mercoledì dalla Commissione federale per la protezione contro i rischi per la salute pubblica (Cofepris), che ha riconosciuto i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino cubano.Poiché il Cofepris è un ente riconosciuto dall'Organizzazione Panamericana della Sanità (PAHO), la sua approvazione è valida in altri paesi. Ciò comporta che l'autorizzazione all'utilizzo del vaccino sarà efficace non solo per il Messico. Abdala si aggiunge a Pfizer, Sputnik V, Cansino, AstraZeneca, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna e Sinopharm, i vaccini già approvati nella campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid.

