Aviaria, quest'anno la "peggiore epidemia di sempre" in Europa

Aviaria, quest'anno la "peggiore epidemia di sempre" in Europa

Oltre 1.100 i casi rilevati in tutta Europa nel solo periodo compreso tra ottobre e dicembre. 30.12.2021

2021-12-30

2021-12-30T13:45+0100

2021-12-30T13:45+0100

Quella abbattutasi quest'inverno sull'Europa è la peggiore epidemia d'influenza aviaria della storia.Ad affermarlo è l'Istituto Friedrich Loeffler (Fli), istituto di ricerca sulla salute animale facente capo al governo tedesco.Sempre maggiore il numero dei paesi colpiti dai focolai, che vanno "dalla Finlandia alle isole Faroe fino all'Irlanda, dalla Russia al Portogallo".Solo in Germania sono stati rilevati 394 contagi in uccelli selvatici, tra cui anatre, oche, cigni e gabbiani, tra l'inizio di ottobre e il 29 dicembre, con la maggior parte di essi concentrati lungo le coste.Numeri che crescono, guardando i dati dell'Fli, se si allarga lo spettro a tutti i paesi europei, dove in totale le infezioni sono state 675 tra gli animali selvatici e 534 tra gli animali d'allevamento.A preoccupare, però, sono anche alcuni salti di specie, con l'aviaria che è passata anche in alcuni mammiferi, tra cui le volpi comuni in Finlandia e Olanda, le foche grigie in Svezia, le foche comuni in Germania e le lontre ancora in Finlandia.

