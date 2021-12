https://it.sputniknews.com/20211230/aeroporto-di-torino-prima-cella-a-idrogeno-ditalia-accordo-tra-snam-e-sagat-14401851.html

Aeroporto di Torino, prima cella a idrogeno d’Italia: accordo tra Snam e Sagat

L’impianto avrà una potenza da 1,2 Mw e potrà produrre energia elettrica e termica con un risparmio di emissioni pari a 1.630 tonnellate. 30.12.2021, Sputnik Italia

Il primo impianto di cogenerazione a idrogeno di grandi dimensioni vedrà la luce in Italia nell’aeroporto di Torino Caselle ed è frutto dell’accordo tra la controllata di Snam, Renovit, e Sagat, gestore dello scalo.Si tratta della prima cella a idrogeno di queste dimensioni e tipologia in Italia e avrà una potenza di 1,2 Mw. L’impianto di produzione di energia elettrica e termica è stato inserito nell’ambito del progetto Torino Green Airport e potrà essere alimentato con percentuali variabili di idrogeno, in miscelazione con gas naturale.L’installazione della cella a combustibile è prevista nel secondo trimestre del 2023.Anche gli aeroporti verso la neutralitàLa cella a combustibile sarà realizzata dalla business unit Hydrogen di Snam, in partnership con l’americana Fuel Cell Energy.“Con questo accordo forniamo all’aeroporto di Torino una soluzione energetica efficace e innovativa in grado di abbattere da subito le emissioni e di integrare quantitativi crescenti di idrogeno per il raggiungimento della neutralità carbonica”.Per l’amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, “lo sviluppo di questa soluzione rappresenta il progetto di punta del nostro programma di sostenibilità Torino Green Airport”.

