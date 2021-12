https://it.sputniknews.com/20211229/variante-omicron-secondo-loms-i-ricoveri-sono-destinati-ad-aumentare-14389083.html

Variante Omicron, secondo l'OMS i ricoveri sono destinati ad aumentare

Variante Omicron, secondo l'OMS i ricoveri sono destinati ad aumentare

Sebbene i primi dati sembrano indurre verso un maggiore ottimismo, rispetto alla sua pericolosità, la variante Omicron è destinata a provocare "un gran numero di ricoveri" da Covid-19.A lanciare l'allarme è Catherine Smallwood, un'esperta della filiale europea dell'Organizzazione mondiale della Sanità.Secondo la dottoressa Smallwood, inoltre, i soggetti piu esposti al rischio di ospedalizzazione sarebbero i "non vaccinati".La funzionaria Oms ha sottolineato che i dati finora a disposizione sono da prendere "con prudenza", in quanto i casi finora osservati riguardano perlopiù soggetti giovani, in buona salute e in paesi con alti tassi di vaccinazione.Rimane dunque da vedere l'impatto che il nuovo ceppo potrà avere "sui gruppi più vulnerabili", ed in particolare sulle "persone anziane che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale".

