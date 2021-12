https://it.sputniknews.com/20211229/turismo-ministro-garavaglia-governo-dia-certezze-ai-lavoratori-14394501.html

Turismo, ministro Garavaglia: "Governo dia certezze ai lavoratori"

Turismo, ministro Garavaglia: "Governo dia certezze ai lavoratori"

A fine anno scadrà la cassa integrazione per gli operatori del turismo, una delle categorie maggiormente colpite dalla pandemia di Covid-19. 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T13:50+0100

2021-12-29T13:50+0100

2021-12-29T13:50+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/10502096_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_a9be5e17c9f6d96fb3fde66788af67b9.jpg

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha espresso piena solidarietà nei confronti degli operatori del settore, condividendo in pieno le preoccupazioni legate all'incertezza sulla proroga della cassa integrazione.Secondo il titolare del Turismo, l'obiettivo del governo deve essere quello di "dare certezze ai lavoratori" e alle "migliaia di famiglie che non sanno cosa avverrà loro il 1° gennaio".Nelle scorse ore, il presidente della Federazione Turismo Organizzato, Franco Gattinoni, aveva chiesto "un'immediata proroga della cassa integrazione che scade a fine anno", oltre "l'istituzione di un fondo perduto per le imprese del settore".Secondo i dati dell'associazione di categoria, il turismo starebbe facendo i conti con un saldo negativo di circa 60 milioni di arrivi, 120 milioni di presenze e almeno 13 milioni di partenze, anche da parte di italiani.Cifre che stanno peggiorando sensibilmente, giorno dopo giorno, a causa del dilagare della variante Omicron di Covid-19 e dell'aumento dei casi di contagio.

https://it.sputniknews.com/20211228/turismo-la-preoccupazione-dei-comuni-montani-stimiamo-il-60-di-disdette-sulle-prenotazioni-14381026.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia