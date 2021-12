https://it.sputniknews.com/20211229/super-green-pass-per-lavorare-lopalco-non-vaccinati-sono-un-problema-14392752.html

Super green pass per lavorare, Lopalco: i non vaccinati sono un problema

Dopo il record di casi di Covid-19, si potrebbe valutare l'ipotesi di estendere il certificato verde rafforzato a tutti i lavoratori del pubblico e del... 29.12.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Con il boom di contagi degli ultimi giorni, i non vaccinati sono "il problema dei problemi", perché hanno "una possibilità altissima di infettarsi" e da qui a breve "potremmo ritrovarci con numeri di ricoveri elevati". Lo ha affermato all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, dicendosi favorevole all'estensione del super green pass per lavorare.Il certificato verde rafforzato è rilasciato soltanto a vaccinati e guariti dal Covid-19. Se esteso ai lavoratori, non permetterebbe più l'ingresso sul luogo di lavoro con il tampone negativo. Su questa ipotesi attualmente al vaglio del governo, dopo i quasi 80 mila contagi di ieri, si è espresso anche il consulente del ministero della Sanità, Walter Ricciardi.Il messaggio di Lopalco ai non vaccinatiLopalco fa il punto della situazione attuale, con riferimento al record contagi toccato ieri. Mentre "un anno fa dovevamo allarmaci perché avremmo avuto migliaia di persone con una polmonite. Per lo più "sono tamponi positivi e non malati. Un anno fa dovevamo allarmaci perché avremmo avuto migliaia di persone con una polmonite, ma oggi, grazie ai vaccini, la stragrande maggioranza di questi casi sono asintomatici o con forme lievi".Ieri l'Italia ha raggiunto il record storico di 78.313 nuovi casi giornalieri di contagio, mai così tanti dall'inizio della pandemia di Covid-19. Il boom di positivi è legato all'incremento di tamponi effettuati, oltre un milione in un solo giorno. Inoltre è stato registrato un aumento di decessi e ricoveri in area medica e terapia intensiva.

