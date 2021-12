https://it.sputniknews.com/20211229/spagna-magnate-americano-adescato-drogato-rapinato-e-ucciso-in-un-lussuoso-hotel-di-madrid-14394178.html

Spagna, magnate americano adescato, drogato, rapinato e ucciso in un lussuoso hotel di Madrid

Spagna, magnate americano adescato, drogato, rapinato e ucciso in un lussuoso hotel di Madrid

Inizialmente si era pensato che la morte dell'ex amministratore delegato dei cantieri navali Hijos de J. Barreras, Jose Rosado, fosse correlata a cause... 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T18:36+0100

2021-12-29T18:36+0100

2021-12-29T18:36+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/9296909_0:244:3879:2426_1920x0_80_0_0_6e63d77a94a39f56c82d403b813ab042.jpg

Non sono state affatto naturali, ha rivelato la polizia spagnola, le cause della morte di Jose Rosado, originario del New Jersey e residente a Miami, ex amministratore delegato della più grande compagnia di yacht privati della Spagna, la Hijos de J. Barreras.L’ipotesi iniziale – evento naturale – era iniziata a vacillare quando gli inquirenti avevano notato che subito dopo il decesso erano stati eseguiti una serie di prelievi dalla carta di credito dell’uomo.Le indagini hanno infine rivelato la sequenza esatta dei fatti, ritengono le autorità spagnole: Rosado sarebbe stato prima adescato da degli uomini con la promessa di sesso, poi drogato in un bar, infine attirato in una suite dove lo avrebbero derubato, in quello che sarebbe un tipico caso di ‘sottomissione chimica’, finito tuttavia nel peggiore dei modi.L’autopsia, il fatto che alcuni effetti personali fossero scomparsi dalla scena, nonché alcune testimonianze oculari, si sarebbero sommate alle operazioni fatte con la carta di credito, fino a convincere gli inquirenti che non potesse trattarsi di altro che omicidio.Lunedì, le autorità hanno infine annunciato l’arresto di due uomini, un rumeno di 39 anni, con nove precedenti arresti, e un marocchino di 29 anni, con 17 arresti per quelli che la polizia ha descritto come "eventi simili". I due sono stati accusati di omicidio, rapina con violenza e frode.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo