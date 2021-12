https://it.sputniknews.com/20211229/spagna-attivista-femen-chiede-unazione-per-i-diritti-dellaborto---video-14399985.html

Spagna: attivista Femen chiede un'azione per i diritti dell'aborto - Video

Spagna: attivista Femen chiede un'azione per i diritti dell'aborto - Video

Un'attivista Femen ha posato a torso nudo fuori dalla Chiesa Collegiale di Madrid, denunciando i rischi degli aborti clandestini, mentre il governo spagnolo... 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T20:23+0100

2021-12-29T20:23+0100

2021-12-29T20:23+0100

multimedia

spagna

video

femen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/14399706_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6962a96b78ebf15a14c2d3b8d794507d.jpg

L'attivista indossava una corona di fiori e reggeva due ghirlande, mentre mostrava il messaggio "gli aborti clandestini uccidono" scritto sul petto.Gli aborti sono legali per qualsiasi motivo fino a 14 settimane e sono possibili fino alla 22° settimana se la salute della madre è a rischio o in caso di gravi anomalie fetali. Tuttavia, molti medici spagnoli si rifiutano di fornire servizi di aborto, definendosi obiettori di coscienza, rendendo difficile l'accesso alla procedura in gran parte del paese.A settembre, il ministero per l'uguaglianza ha annunciato una riforma pianificata delle leggi sull'aborto, limitando il diritto dei medici di rifiutare la procedura.

spagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, spagna, video, femen, видео