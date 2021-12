Somalia, USA minacciano l'intervento dopo l'estromissione del premier Roble

https://it.sputniknews.com/20211229/somalia-usa-minacciano-lintervento-dopo-lestromissione-del-premier-roble-14388895.html

Gli Stati Uniti hanno chiesto alle parti in conflitto di avviare un nuovo dialogo che porti al pieno compimento del processo elettorale. 29.12.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti hanno avvertito il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed, meglio noto come Farmaajo, di essere pronti a intervenire in seguito alla rimozione dall'incarico del primo ministro Mohamed Roble.Nella nota viene definito "allarmante" il tentativo di sospensione di Roble e viene aggiunto che gli USA sostengono "i suoi sforzi per elezioni rapide e credibili" e che "tutte le parti devono desistere da azioni e dichiarazioni che possano condurre ad un'escalation".Nella giornata precedente, l'ambasciata statunitense a Mogadiscio aveva chiesto l'allentamento delle tensioni da parte di tutte le parti e al Consiglio consultivo di riunirsi immediatamente, affinché "acceleri e migliori il processo elettorale e porti le elezioni a un conclusione rapida e credibile”.Il processo elettorale in Somalia, durato un mese, doveva concludersi il 24 dicembre, l'ultimo giorno in cui gli elettori avrebbero potuto votare per i rappresentanti alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento del Paese.Al premier Roble è stato assegnato il controllo del processo elettorale a maggio, dopo che un tentativo di Farmaajo di estendere di due anni il suo mandato, per risolvere le controversie sul processo elettorale, ha quasi fatto piombare il Paese in una nuova guerra civile. Tuttavia, lunedì, Farmaajo ha annunciato che avrebbe sospeso Roble dall'incarico, accusandolo di corruzione.A sua volta, Roble ha accusato Farmaajo di aver deciso di "distruggere le istituzioni governative" e ha ordinato "a tutte le forze nazionali somale di lavorare sotto le direttive dell'ufficio del primo ministro".Farmaajo è da tempo un partner degli Stati Uniti nella regione e lavora a stretto contatto con il Comando Africa degli Stati Uniti (USAFRICOM) per combattere al-Shabaab, un gruppo terroristico allineato con al-Qaeda* e per promuovere gli interessi petroliferi statunitensi e britannici nella regione, che sono stati messi per anni in discussione dalla guerra civile.Quando Roble ha sfidato l'estensione del mandato di Farmaajo, sostenuta dal Senato ad aprile, e parti dell'esercito si sono divise e schierate con il premier, gli Stati Uniti hanno minacciato "tutti gli strumenti disponibili, comprese le sanzioni e le restrizioni sui visti" contro "gli sforzi per minare la pace e la stabilità in Somalia".Chi è il presidente somalo Farmaajo?Farmaajo si è insediato nel 2017, dopo aver vinto le elezioni di quell'anno, corrispondenti con il primo voto democratico del paese dal 1967.In precedenza aveva trascorso circa sei mesi come primo ministro della Somalia nel 2010 e nel 2011.Nonostante la vicinanza della sua amministrazione con Washington, Farmaajo ha anche contrastato una tendenza importante, firmando una Dichiarazione congiunta sulla cooperazione globale nel 2018 con l'Etiopia e l'Eritrea, che aveva appena accettato un trattato di pace che ha posto fine a un conflitto durato 20 anni.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

