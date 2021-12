https://it.sputniknews.com/20211229/russia-conduce-prove-dei-sistemi-missilistici-s-500-nellartico-14397439.html

Russia conduce prove dei sistemi missilistici S-500 nell'Artico

La Russia ha effettuato test di routine per i nuovi sistemi di difesa aerea S-500 nell'Artico. A riferirlo a Sputnik è una fonte della difesa. 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T21:36+0100

2021-12-29T21:36+0100

2021-12-29T21:36+0100

mondo

difesa

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/926/87/9268791_0:68:1001:631_1920x0_80_0_0_fd45f9f6de68b9f2402ebccb9eb00342.jpg

"Nell'Artico sono stati recentemente tenuti i test di routine dei sistemi di difesa aerea S-500. Il missile a lungo raggio del sistema è stato lanciato su un bersaglio ipersonico, il bersaglio è stato colpito con successo. I test degli S-500 proseguono", ha dichiarato la fonte.L'interlocutore dell'agenzia ha aggiunto che prossimamente "non si prevede di tenere i test per gli altri sistemi S-550, in quanto i prototipi degli stessi vengono ancora sviluppati".A settembre, il vice primo ministro Yuri Borisov aveva affermato che la Russia ha completato i test del nuovo sistema missilistico antiaereo S-500, con i primi lotti consegnati alle forze armate del paese.L'S-500 Prometey è un sistema missilistico terra-aria mobile di nuova generazione, con una gittata di circa 600 chilometri e 200 chilometri di altitudine, progettato per intercettare e distruggere missili balistici intercontinentali, missili da crociera ipersonici e aerei. Si ritiene che il Prometey sia in grado di ingaggiare fino a 10 bersagli ipersonici simultaneamente, con una copertura dello spazio aereo a 360 gradi, e che possa essere utilizzato anche in funzione anti-satellite.

2021

