Rientro a scuola a rischio: un contagiato su quattro è uno studente

Corsa allo screening, con l’aiuto dell’esercito. Si temono anche cattedre vacanti, a causa delle infezioni e della quarantena. 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T10:04+0100

2021-12-29T10:04+0100

2021-12-29T10:31+0100

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità, un nuovo contagiato su quattro in Italia ha meno di 19 anni, quindi è uno studente. E il dato si concentra soprattutto alle elementari, nella fascia di età 5-11 anni. L’aumento dei positivi in Italia ha fatto scattare l’allarme per il rientro dalle vacanze natalizie, anche se il governo ha garantito che il ritorno sarà in presenza e non in Dad.Inoltre, nella legge di bilancio, sono stati prorogati fino al termine dell’anno scolastico i contratti in scadenza del personale Ata Covid, supplenti e collaboratori assunti per l’emergenza.Quasi otto milioni di studenti da testareL’operazione Athena della Difesa punta a effettuare lo screening nelle scuole nei primi giorni di riapertura, il 7 gennaio per alcune Regioni, il 10 per altre.Altra misura al vaglio è l’estensione dell’uso delle mascherine Ffp2 nelle scuole, attualmente previste per i docenti delle classi della materna, dove gli studenti non indossano la protezione, o per i gradi superiori, dove sono presenti studenti che non possono utilizzare la mascherina.

