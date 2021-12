https://it.sputniknews.com/20211229/restrizioni-covid-nei-paesi-bassi-tanti-olandesi-si-recano-in-belgio-14396513.html

Restrizioni COVID nei Paesi Bassi, tanti olandesi si recano in Belgio

Molti residenti dei Paesi Bassi si sono diretti nel Belgio nel contesto del lockdown nel loro paese, i biglietti per i treni sono esauriti, ha dichiarato a... 29.12.2021, Sputnik Italia

"Molti olandesi vanno ad Anversa per le vacanze, nei Paesi Bassi vige il lockdown e in Belgio tutti i negozi e i caffè sono aperti. Tutti i nostri treni sulla rotta belga sono sovraffollati, specialmente quelli diretti ad Anversa. Anche le stazioni ferroviarie sono piene di gente", ha raccontato Leblanc.Il portavoce aggiunge che NS International consiglia agli olandesi di prenotare i biglietti tramite l'operatore internazionale di treni ad alta velocità Thalys, che si occupa anche tratte verso il Belgio.Il governatore di Anversa, Katie Burks, ha dichiarato in una trasmissione radiofonica sul programma De Wereld che l'appello indirizzato agli olandesi prima delle vacanze di non venire in Belgio per lo shopping natalizio e per visitare caffè e ristoranti non ha avuto alcun effetto.A suo avviso, tale comportamento dei cittadini del paese vicino non può essere definito "solidale e ragionevole". Prima del Natale, Burks aveva invitato i residenti olandesi a non venire ad Anversa per paura che potessero diffondere in misura ancora maggiore la variante Omicron, già ampiamente presente nei Paesi Bassi.

