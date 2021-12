https://it.sputniknews.com/20211229/presidente-palestinese-si-reca-in-israele-per-colloqui-con-il-ministro-della-difesa-gantz-14396897.html

Presidente palestinese si reca in Israele per colloqui con il ministro della Difesa Gantz

Presidente palestinese si reca in Israele per colloqui con il ministro della Difesa Gantz

Martedì sera, il ministro della Difesa di Israele Benny Gantz ha avuto un incontro con il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, arrivato in... 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T20:25+0100

2021-12-29T20:25+0100

2021-12-29T21:19+0100

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/858/32/8583269_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_07416669555dcb0b09ba5403c7b8e14e.jpg

Le parti hanno preso una decisione su "misure che rafforzano la fiducia" tra le parti.Come affermato dal servizio stampa, Gantz e Abbas hanno parlato del coordinamento delle attività nel campo di sicurezza e del contrasto alle violenze.Tel Aviv ha annunciato che per 6.000 arabi palestinesi che vivono in Cisgiordania e per 3.500 mila residenti della Striscia di Gaza è stato concordato lo "status sulla base umanitaria".Inoltre, è stata concordata la decisione di rilasciare 600 permessi di ingresso in Israele per uomini d'affari palestinesi e 500 permessi di ingresso per le loro auto. Sarà accelerato anche il trasferimento dei pagamenti delle tasse di 100 milioni di shekel per l'Autorità palestinese.A ottobre, il ministro della Sanità israeliano Nitzan Horowitz, capo del partito di sinistra Meretz, si era recato a Ramallah per le trattative con il leader palestinese.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica