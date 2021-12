https://it.sputniknews.com/20211229/pistoia-crolla-una-palazzina-alle-prime-luci-dellalba-14390057.html

Pistoia, crolla una palazzina alle prime luci dell'alba

Finora non sono state segnalate vittime o feriti a causa dell'incidente. 29.12.2021, Sputnik Italia

Grande paura alle prime luci dell'alba a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, dove la popolazione è stata risvegliata dal crollo di una palazzina.L'allarme e la chiamata ai vigili del fuoco sono scattati intorno alle 5:45 del mattino, con l'intervento che ha visto coinvolti anche un'autoscala della sede centrale di Pistoia.Fortunatamente, all'arrivo dei soccorsi i residenti erano già tutti usciti dall'abitazione, tra di loro non ci sarebbero feriti.Ancora ignote le cause dell'improvviso crollo, ma gli accertamenti sono già in corso da parte degli inquirenti.

